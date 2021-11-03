Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области возглавляют топ регионов по распространению удаленного режима работы, пишут «Известия», ссылаясь на Минтруд. В министерстве уточнили, что в общей сложности в дистанционном формате по всей России сегодня трудятся порядка 5% работников. Удаленный режим рабо­ты наиболее активно используется в финан­совых и образователь­ных организациях, в сфере компьютерного и программного обесп­ечения, информационн­о-коммуникационных технологиях и связи, отметили в Минтруде.

В июне 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, направленный на регулирование дистанционной и временной удаленной работы. Положения закона вступили в силу с 1 января этого года. В них прописывается право дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с работодателем, появилась возможность комбинировать режимы занятости: работать попеременно на рабочем месте в офисе и дистанционно. Также исчезли нормы, согласно которым дистанционного работника было легче уволить. Внесение изменений в законодательство позволило упорядочить взаимодействие работодателей и сотрудников в режиме пандемии, отметили в Госдуме.

Исследование: на «удаленке» эффективность труда сотрудников снизилась в каждой пятой компании После перевода персонала на удаленную работу в каждой пятой компании эффективность труда сотрудников снизилась, а финансовые результаты ухудшились. Такие данные приводятся в исследовании компании «Ростелеком», которая опросила свыше 100 представителей организаций из 14 отраслей.

По словам главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, во время режима повышенной готовности у работодателя возникает право отправлять на «удаленку». В некоторых сферах работа в таком режиме показала даже большую эффективность по сравнению с офисным трудом, и он во многом выгоден и работодателям, которые могут сэкономить на аренде офисов и оплате коммунальных услуг, пояснил Нилов.

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) отметили, что уже в 2020 году компании, которые смогли оценить новый формат работы, начали процесс перевода людей. И для всех оказалось очень много плюсов, превышающих количество минусов. Среди очевидных — экономия на аренде офисов и возможность экономить время на дорогу, отметил заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

По словам председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, во всех сферах «удаленку» внедрять нельзя. Так, например, «образование в дистанционном формате — абсолютный нонсенс», резюмировал специалист. Он добавил, что россияне привыкли работать в коллективе, поэтому запрос на общение в группе очень важен и ценен.