📰 Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию, пишут «Известия» со ссылкой на доклад ведомства в правительство. Министерство указало, что себестоимость изготовления молочных продуктов растет. Плюс к этому в отрасли с 1 сентября ввели маркировку продукции, что может спровоцировать дополнительные затраты. Поэтому возможно отложенное экономически обоснованное подорожание, предположили в ведомстве. Для решения проблемы министерство планирует направить компаниям 10 млрд рублей субсидий на компенсацию затрат на подорожавшие корма для скота.

📰 Москвичи придумали, как обойти проблему с неработающими по всему городу ресторанами: они стали активно селиться в отели, где нет таких жестких ограничений на работу точек общепита, пишут «Ведомости». По данным представителей отрасли, доля москвичей в столичных гостиницах обычно сравнительно невелика и, как правило, составляет около 3—5% при загрузке в 70—80%, однако с началом нерабочих дней отели заполнены лишь на 40%, при этом 15—17% постояльцев в них — жители столицы. При этом эксперты отмечают, что если ограничения будут продлены, то доля москвичей, заселяющихся в отели, вырастет еще больше.

📰 Минпромторг обсуждает повышение минимального уровня пошлины на экспорт лома до 100 евро за тонну и ее продление еще на полгода, пишет «Коммерсант», уточняя, что этот вариант обсуждался на совещании в Минпромторге с металлургами. Срок действия действующей пошлины в 70 евро за тонну истекает в конце года. Ломозаготовители сомневаются в эффективности сохранения пошлины, ссылаясь на другие факторы роста внутренних цен на лом, прежде всего на удорожание перевозок из-за нехватки подвижного состава.



📰 До конца года курс доллара в среднем будет на уровне 71,5—74 рубля, но на краткосрочном горизонте возможны и 68 рублей за доллар, рассказала «Российской газете» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, фундаментальные экономические факторы пока что остаются для рубля привлекательными, кроме того, ЦБ решительно ужесточает денежно-кредитную политику (с весны ключевая ставка повышена на 3,25 п. п. до 7,5%), и его жесткий сигнал относительно возможного повышения ставки до 8,5% до конца года нашел отражение в дополнительном увеличении доходностей рублевых гособлигаций.

📰 Перед покупкой инвестпродуктов с повышенным риском частные инвесторы с 1 октября должны в приложениях брокеров сдавать специальные тесты на понимание таких продуктов, пишут «Ведомости». Среднее количество попыток успешной сдачи теста сильно разнится в зависимости от того, к какому инвестиционному продукту (иностранные акции, структурные облигации, договоры РЕПО) инвестор хочет иметь доступ. Сложнее всего частным инвесторам было проходить тесты на допуск к самым популярным инвестинструментам — иностранным акциям и акциям вне котировальных списков, рассказали эксперты.