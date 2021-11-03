Объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» на СПБ Бирже по итогам октября 2021 года составил 30,88 млрд долларов, что на 15,28% больше, чем в сентябре (26,79 млрд), и на 79,16% больше, чем в октябре прошлого года (17,24 млрд). Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

За десять месяцев текущего года объем торгов составил 322,92 млрд долларов, что на 192,46% больше, чем за аналогичный период прошлого года (110,42 млрд).



Среднедневной объем торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» в октябре увеличился на 20,77% по сравнению с сентябрем и составил 1,47 млрд долларов. Участниками торгов в режиме основных торгов в октябре было заключено 23,52 млн сделок.

Количество активных счетов инвесторов в октябре увеличилось на 2,42% и составило 844,70 тыс. (824,72 тыс. в сентябре). Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с сентябрем на 3,22%, составив 1,47 млн.

По состоянию на 31 октября на СПБ Бирже было зарегистрировано 16,04 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 8,54% больше, чем месяцем ранее (14,78 млн в сентябре). Число уникальных клиентов выросло в сравнении с сентябрем на 8,9% до 10,95 млн.

Сделки в октябре заключались с 1 626 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, а также с 25 еврооблигациями. Стоимостный объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов «еврооблигации» по итогам октября составил 4,11 млн долларов.

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (9,35% от общего объема торгов в октябре), Alibaba (3,76%), Facebook (3,69%), Moderna (3,2%), Virgin Galactic (2,94%), Apple (2,26%), EQT Corporation (1,99%), Amazon (1,83%), VipShop (1,72%), NVIDIA (1,33%).

Топ-10 акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов в портфелях инвесторов в денежном выражении в процентах от общего объема на конец октября (средний портфель): Alibaba (5,69%), Apple (3,48%), Tesla (2,69%), Virgin Galactic (2,67%), Amazon (2,47%), Freedom Holding (2,19%), Facebook (1,92%), Boeing (1,79%), Microsoft (1,77%), Vipshop (1,66%).

Доля объема торгов ценными бумагами из списка индексов, утвержденных Банком России, в общем объеме торгов в октябре составила 52,96%.

Среди участников торгов по итогам октября в пятерку лидеров по объему торгов вошли: Тинькофф Банк, ВТБ, Альфа-Банк, компания «БКС», ИК «Финам».