Фондовые торги в России открылись в среду в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи потерял 0,41% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 190,33 пункта. Индекс РТС опустился на 0,52% — до 1 841,29.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, скорее всего, останутся под сдержанным нисходящим давлением ввиду падения цен на нефть и драгоценные металлы, полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По ее прогнозу, лучше рынка при этом могут смотреться производители цветных металлов из-за восстановления цен на последние.

«Среда в целом по большей части пройдет в режиме ожидания данных из США, среди которых занятость в частном секторе страны, запасы нефти и итоги заседания Федеральной резервной системы. Сюрпризов от регулятора не ожидается, но любое ужесточение тона в отношении ставок может негативно сказаться на рисковых активах и золоте», — комментирует эксперт.