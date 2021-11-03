Льготы в специальных административных районах (САР, также известных как «российские офшоры») нацелены только на номинально иностранные компании — нерезидентов, поэтому у властей ЕС есть все формальные основания наложить на них санкции, особенно на фоне выхода борьбы с неблагонадежными юрисдикциями в терминальную стадию, пишут «Ведомости» со ссылкой на предупреждение экспертов РАНХиГС в заключении на проект федерального бюджета.

В частности, речь идет о признании САР «режимом, обладающим чертами вредоносной налоговой конкуренции» (harmful tax regime), уточняется в документе; по мнению экспертов РАНХиГС, нужно снизить риски и «гармонизировать» режим САР с подходами G20 и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к противодействию международной налоговой конкуренции.

Ранее у ЕС уже возникали вопросы к «русским офшорам»: Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности (Code of Conduct Group) оценивает САР «как в целом вредоносные», отмечалось в июньском докладе Совета ЕС; Минфин уже готовит официальный ответ ЕС в защиту САР рассказал собеседник, знакомый с ходом подготовки документа.

САР создавались как альтернатива холдинговым режимам, которые действуют в тех же странах ЕС; «Кипр — наш основной конкурент — дает более привилегированные условия в плане налоговых ставок», — указывал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

По мнению ОЭСР, налоговая конкуренция априори недобросовестна, отметил партнер Paragon Advice Group Александр Захаров; Россия — один из инициаторов BEPS и обязана соблюдать стандарты, подчеркнул заведующий лабораторией исследований налоговой политики в РАНХиГС Николай Милоголов, добавив, что с высокой степенью вероятности Россия учтет вопросы и рекомендации относительно режима САР.