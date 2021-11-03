В сентябре продолжили расти показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства, сообщает пресс-служба регулятора.
Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 октября составил 2,7 трлн рублей. При этом 0,6 трлн рублей со счетов эскроу по завершенным проектам уже перечислены застройщикам или в погашение полученных ими кредитов на строительство объектов.
Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 5,6 трлн рублей.