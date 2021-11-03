Объем средств, которые будут направлены на покупку иностранной валюты в ноябре, составляет 518,2 млрд рублей против 317,6 млрд в феврале, говорится в сообщении Минфина.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2021 года в размере 409,9 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2021 года составило 108,4 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 518,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 9 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25,9 млрд рублей», — сообщает Минфин.