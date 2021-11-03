В «МКБ Онлайн» можно пополнить карту со счета, открытого в стороннем банке через сервис Me2Me Pull, сообщает пресс-служба кредитной организации. Трансакции проводятся через Систему быстрых платежей между организациями, которые подключены к системе и реализовали функцию переводов Me2Me Pull.

«Сервис повышает удобство и скорость клиентов, которые ежедневно пользуются «МКБ Онлайн». Пользователю не нужно заходить в приложение сторонней кредитной организации, чтобы осуществить перевод, так же, как и в случае отправки средств на счет в другом банке. Технология также безопасна для пользователя и исключает риск проведения сомнительных операций, так как подразумевает, что пользователь отправляет перевод самому себе», — говорится в релизе.

Для списания средств со сторонних счетов в разделе «Оплатить» приложения «МКБ Онлайн» необходимо выбрать «С моих счетов в банках», определить карту и сумму операции. Далее нажать «Перевести» и подтвердить операцию. Клиенту придет push-уведомление о подтверждении списания средств в приложении стороннего банка. Необходимо перейти в уведомление и согласиться с переводом, а далее следовать подсказкам на экране.