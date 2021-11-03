Агентство по страхованию вкладов в октябре 2021 года выплатило страховое возмещение 7,2 тыс. вкладчиков на общую сумму 1,2 млрд рублей, включая 0,2 тыс. юридических лиц — на сумму 99 млн рублей. Об этом говорится в сообщении АСВ.

В октябре 2021 года наступил один страховой случай в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Орбанка, являющегося участником системы обязательного страхования вкладов.

Всего с начала года агентство выплатило страховое возмещение 157,6 тыс. обратившихся вкладчиков в совокупном размере 52,8 млрд рублей, в том числе 7,9 тыс. юридических лиц — 2,9 млрд рублей.

Электронный сервис агентства на Едином портале государственных и муниципальных услуг для получения справок о размере причитающегося или выплаченного возмещения по вкладам в октябре текущего года использовали около 600 вкладчиков. Всего в текущем году данным электронным сервисом воспользовались около 11 тыс. вкладчиков 268 банков.