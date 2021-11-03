Банк России установил официальные курсы валют на 4 ноября.

Курс доллара вырос менее чем на одну копейку, составив 71,4876 рубля (71,4783 рубля на 3 ноября). Курс евро снижен на 14,65 копейки, до 82,8112 рубля (82,9577 рубля на 3 ноября).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 13:52 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 71,87 рубля (плюс 37 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 83,3 рубля (плюс 50 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 71,33—72 рубля за доллар и 82,66—83,39 рубля за евро.