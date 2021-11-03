Верховный суд РФ 1 декабря рассмотрит кассационную жалобу компании «Экойл», которая оспаривает решение Всероссийского Банка Развития Регионов о признании сомнительными операций компании по переводу денежных средств и взятии комиссии за их осуществление, сообщило РАПСИ.

Из материалов дела следует, что 23 октября 2013 года компания «Экойл» заключила с Всероссийским Банком Развития Регионов договор банковского счета юридического лица. В целях возврата денежных средств по договорам займа компания, используя открытый в банке счет, с 8 по 15 мая 2020 года осуществило перевод денежных средств физическим лицам на общую сумму около 2 млн рублей.

За перечисление переводов кредитная организация списала с расчетного счета «Экойл» комиссию в размере 9% от суммы денежных переводов, что составило 171 854 рубля. Считая данную комиссию неосновательным обогащением банка, организация обратилась в суд с иском.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и суда округа, в удовлетворении исковых требований отказано. Не согласившись с вынесенными судебными актами, истец подал кассационную жалобу в Верховный суд.

Как пояснило РАПСИ, отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что в целях выполнения требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с 15 апреля 2020 года банк ввел в действие заградительные тарифы, согласно которым при проведении безналичных операций со счета клиента в пользу физических лиц — клиентов другого банка при общей сумме переводов в день свыше 600 тыс. рублей или на сумму менее 600 тыс. рублей при дроблении сумм денежных средств, перечисляемых клиентом контрагентам по одному основанию в течение пяти рабочих дней, осуществляется взимание комиссии в размере 9% от суммы перевода.

Суды согласились с утверждением ответчика, что спорные операции истца подпадают под признаки сомнительных, свидетельствующих о возможном осуществлении легализации доходов, полученных преступным путем, и пришли к выводу, что сумма комиссионного вознаграждения, удержанная ответчиком, не является неосновательным обогащением, поскольку ее уплата предусмотрена условиями заключенного договора.

В свою очередь истец в жалобе, поданной в Верховный суд, указывает, что на момент осуществления спорных операций у банка отсутствовали замечания, и они были проведены без каких-либо запросов и требований.

«Обстоятельства того, что договоры займа с физическими лицами были заключены в марте и апреле 2020 года, а возврат займов осуществлен с 8 мая 2020 года по 15 мая 2020 года, не могут свидетельствовать о том, что упоминаемые операции совершены в каких-либо противоправных целях. Доказательств обратного ответчиком не представлено. При этом суды не указали, какие нормы права нарушают данные операции», — пояснил заявитель.

Компания «Экойл» полагает, что положенные в основу решения суда первой инстанции доводы ответчика, что истец не вел реальную хозяйственную деятельность через расчетный счет, а лишь использовал его для зачисления собственных денежных средств, осуществлял действия по дроблению платежей в целях исключения возможности банка применить введенный в действие тариф, не основаны на материалах дела и не подтверждены доказательствами.

Кроме того, по мнению заявителя, из действующего законодательства не могут следовать выводы судов, что установленный тариф является мерой, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ВС посчитал, что изложенные доводы заслуживают внимания, в связи с чем передал жалобу для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.