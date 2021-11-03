В сентябре 2021 года жители России более 40 млн раз обращались за государственными услугами и сервисами в электронной форме (через порталы госуслуг) и более 24,4 млн раз — очно, через многофункциональные центры. Такие данные приведены в сборнике Минэкономразвития РФ «Государственное регулирование» за сентябрь 2021 года.

В материалах МЭР указано, что количество обращений для получения госуслуг в электронной форме превысило очную в 1,6 раза. По сравнению с августом 2021 года на 21,5% снизилось количество обращений в электронном виде и на 6% — личных обращений в МФЦ.

Самой востребованной дистанционной услугой в сентябре стало использование дневника самонаблюдения после вакцинации от COVID-19 — всего поступило более 3,88 млн соответствующих обращений. Второй по популярности услугой является получение сведений о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР — 3,65 млн обращений. На третьем месте — дистанционная запись на вакцинацию от COVID-19, более 1,5 млн обращений.

В сентябре резко возросла востребованность услуги по регистрации корпоративной сим-карты на едином портале госуслуг — всего поступило свыше 1,05 млн соответствующих заявлений. «Это связано со вступившими в силу изменениями к федеральному закону «О связи», согласно которому корпоративные номера сим-карт должны быть зарегистрированы в личном кабинете на ЕПГУ до 30 ноября 2021 года», — пояснили в Минэкономразвития.

Меньше всего в сентябре 2021 года граждане обращались на «Госуслуги» для регистрации по месту жительства (327 тыс. обращений), записи детей в детский сад (345 тыс. обращений), оформления ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет (369 тыс. обращений).