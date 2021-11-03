Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал ускорить принятие нового Кодекса об административных правонарушениях, убрав из рассматриваемого проекта несоразмерно большие штрафы. Об этом он заявил на совещании в Минюсте, посвященном новому КоАП.

«В предложенном виде законопроект создает больше позитива, чем негатива. Новое слово в контрольно-надзорной деятельности ощущается. Считаем, что нужно переходить к финальной стадии, иначе многочисленные круги согласований просто убьют идею. Мы поддерживаем предложенную Минюстом «дорожную карту», однако настаиваем на том, что проект КоАП все еще имеет неустраненные недостатки», —указал Титов.

В частности, предложенные размеры штрафов уполномоченному кажутся несоразмерно большими. Их пересмотру препятствовал подход, согласно которому при наличии возражений со стороны госорганов сохраняются действующие размеры. Кроме того, по предложениям госорганов введены новые составы с произвольно, на взгляд представителей бизнеса, установленными штрафами.

Речь идет, к примеру, о таможенных правонарушениях, штраф за которые может достигать 200% рыночной стоимости товара (плюс его конфискация).

Ввод в оборот немаркированных товаров предлагается наказывать штрафом до 400 тыс. рублей с конфискацией орудий или предметов правонарушения.

За непредоставление или несвоевременное предоставление первичных статистических данных на юрлиц предлагается накладывать штраф до 150 тыс. рублей.

Нарушение законодательства в области персональных данных при определенных условиях может стоить нарушителю до 18 млн рублей.

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к размещению и обработке отходов производства и потребления — до 500 тыс. рублей для индивидуального предпринимателя, до 1 млн рублей для юрлица.

Нарушение правил движения тяжелыми грузовиками — до 400 тыс. рублей.

При всем этом размеры штрафов за нарушения, допущенные самими чиновниками, остаются низкими — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, подчеркнул Борис Титов.

Среди прочих недостатков проекта КоАП, требующих устранения, уполномоченный выделил запрет на участие в качестве заинтересованных лиц по делу об изъятии имущества всех, кроме его собственников. «Круг лиц, чьи интересы и права могут быть затронуты в рамках разрешения дела, гораздо шире. К примеру, арендаторы в торговом центре», — пояснил Титов.

Также он обратил внимание на то, что в проекте отсутствует запрет требовать у бизнеса документы и информацию, если они уже имеются в распоряжении государственных органов.

Кроме того, предложенный срок для обжалования постановления по делу в 10 рабочих дней кажется Титову слишком маленьким. «Предприниматели просто не успеют отреагировать. Предлагается увеличить срок до 15 дней», — сказал бизнес-омбудсмен.