Правительство РФ на заседании в среду утвердило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым гражданам предоставляется возможность получать в электронном виде уведомление о присвоении индивидуального налогового номера. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает расширять список услуг и сервисов, которые можно получить в электронной форме. Это значительно облегчает и ускоряет многие формальные процедуры, в том числе связанные с получением нужных документов и справок. Избавляет людей от необходимости посещения целого ряда учреждений и ведомств, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки», — пояснил глава Кабмина.

По его словам, теперь на Едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН.

«Это решение будет очень удобным и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию. Еще до приезда в нашу страну они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе о постановке на учет в налоговых органах», — отметил Мишустин.