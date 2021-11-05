Банк «Зенит» предлагает посетителям сайта Банки.ру вклад «Восход» с повышенной ставкой. При оформлении на Банки.ру доходность по вкладу составит 8% годовых. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод.

«На сегодняшний день это одно из самых привлекательных предложений среди вкладов с аналогичными условиями», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Оксана Даниленко.

Депозит открывается на 700 дней. Минимальная сумма первоначального взноса — 50 тыс. рублей.

Депозит сберегательный — это значит, что дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены, а проценты выплачиваются в конце срока.

В случае досрочного расторжения договора при нахождении средств на вкладе менее 400 дней проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования, а свыше 401 дня — по ставке 7,2% годовых, что позволит в случае необходимости забрать деньги из банка без существенной потери процентов.

Открыть вклад могут клиенты, у которых на дату обращения отсутствуют срочные вклады в банке.

Банк «Зенит» входит в систему страхования вкладов, поэтому денежные средства клиента застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей включительно.

Оформить спецпредложение могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска и других городов России

«Доступная минимальная сумма вклада, выгодная ставка, льготное досрочное расторжение», — перечисляет достоинства спецпредложения эксперт.