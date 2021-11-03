Объем инвестиций в недвижимость России за три квартала составил 281 млрд рублей — это максимальный показатель за всю историю современного рынка страны, сообщила консалтинговая компания CBRE.

По ее данным, только в III квартале 2021 года инвестиции в недвижимость России составили 93 млрд рублей, что почти на треть выше аналогичного показателя за 2020-й.

«Исходя из текущей динамики, объем инвестиций в недвижимость России за 2021 год может превзойти предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов, когда годовые вложения достигали 305 млрд рублей. Согласно нашей оценке, объем инвестиций по итогам 2021 года может составить порядка 350—390 млрд рублей. Это станет рекордным результатом за всю историю современного рынка России», — подчеркивается в сообщении CBRE.

По оценке компании, сегмент жилой недвижимости продолжает оставаться основным драйвером рынка инвестиций, при этом его объем сокращается. В III квартале вложения в участки под жилое строительство составили 42,6 млрд рублей (46% от общего объема инвестиций) против 70,3 млрд рублей во II квартале 2021 года. Несмотря на сокращение темпов инвестиций в жилье, объемы вложений сохраняются на исторически высоких уровнях, отмечается в сообщении.

«В течение девяти месяцев 2021 года рынок инвестиций в недвижимость России демонстрировал рост преимущественно за счет увеличения объемов вложений в приобретение участков под жилое строительство. Объем инвестиций в коммерческий сегмент составил 119,5 миллиарда рублей. Лидером среди коммерческих сегментов, как и на развитых европейских рынках, является складской сектор, доля которого по итогам 2021 года может стать максимальной среди остальных секторов коммерческой недвижимости впервые в истории. В отличие от рынков Европы профессиональный рынок арендного жилья не развит в России и пока еще не составляет ощутимую пропорцию объема инвестиций», — прокомментировала статистику старший директор, руководитель отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова.