Центробанк РФ опубликовал дорожную карту ключевых тактических целей в области устойчивого развития. Как сообщила пресс-служба регулятора, это демонстрирует приверженность Банка России выработке четкой стратегии и ускоренное принятие мер в этой сфере.

Среди основных целей, поставленных Банком России на ближайшие три года, — участие в развитии необходимой инфраструктуры на рынке и создание инструментов финансирования устойчивого развития, способствование внедрению в публичных компаниях практик корпоративного управления, необходимых для ESG-трансформации бизнеса и повышения прозрачности их деятельности.

«Регулятор считает важным на постоянной основе проводить стресс-тестирование потенциального влияния климатических рисков, совершенствуя его методологию. В числе приоритетных задач — формирование предложений пруденциального регулирования и надзора для учета финансовыми организациями ESG-рисков, а также оценка возможности использования инфраструктуры российского финансового рынка для эмиссии и обращения углеродных единиц. Важным направлением деятельности станет внедрение Банком России принципов устойчивого развития в свою операционную деятельность», — сказано в сообщении.

В Центробанке уточнили, что его цели в сфере устойчивого развития определены исходя из проекта Стратегии развития финансового рынка до 2030 года и проекта Основных направлений развития финансового рынка на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.