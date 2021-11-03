Российские индексы снизились по итогам основных фондовых торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,54% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 184,87 пункта. Индекс РТС опустился на 1,31% — до отметки 1 826,65 пункта.
По итогам торговой сессии зафиксировано падение цены на акции «Норникеля» (минус 0,81%), «ЛУКОЙЛа» (минус 0,78%), СберБанка (минус 0,57%), «Газпрома» (минус 0,49%), «Полюса» (минус 0,48%).
Рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Магнита» (плюс 0,96%), «Яндекса» (плюс 0,93%), Mail.ru (плюс 0,47%), Мосбиржи (плюс 0,44%), МТС (плюс 0,05%).
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, не получая поддержки от внешних факторов.«На мировых фондовых биржах в среду не наблюдалось единого настроя. Западные площадки скорее консолидировались перед объявлением итогов заседания ФРС, которые могут и не принести негативных для рисковых активов сигналов. При благоприятном сценарии американский регулятор не будет ужесточать риторику в отношении повышения процентных ставок, что может поддержать в том числе цены на золото. В четверг, когда также состоится заседание комитета ОПЕК+, российский рынок будет закрыт, что создаст дополнительные риски волатильности на открытии пятницы. При отсутствии жестких комментариев ФРС и ОПЕК+ пятничная сессия, впрочем, вполне может пройти и на оптимистичной ноте», — полагает Елена Кожухова.
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