Российские индексы снизились по итогам основных фондовых торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,54% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 184,87 пункта. Индекс РТС опустился на 1,31% — до отметки 1 826,65 пункта.

По итогам торговой сессии зафиксировано падение цены на акции «Норникеля» (минус 0,81%), «ЛУКОЙЛа» (минус 0,78%), СберБанка (минус 0,57%), «Газпрома» (минус 0,49%), «Полюса» (минус 0,48%).

Рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Магнита» (плюс 0,96%), «Яндекса» (плюс 0,93%), Mail.ru (плюс 0,47%), Мосбиржи (плюс 0,44%), МТС (плюс 0,05%).

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, не получая поддержки от внешних факторов.