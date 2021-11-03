Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 64 копейки к предыдущему закрытию и составил 72,14 рубля. С начала торговой сессии было проведено свыше 43 тыс. сделок на 2,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 71,33—72,26 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,59 рубля, увеличившись на 79 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,4 тыс. сделок на 489,1 млн евро по курсам от 82,66 до 83,7 рубля за евро.

«Во второй половине дня доллару удалось закрепиться выше 72 рублей и обновить максимум за последние полторы недели. Помимо общего ухода от риска перед заседанием ФРС, давление на позиции рубля оказала и вечерняя коррекция цен на нефть, последовавшая вместе с данными о росте запасов сырой нефти и дистиллятов в США. Отметим, что для рубля важное значение будет иметь не только сегодняшнее заседание ФРС, но и завтрашняя встреча ОПЕК+ в контексте ее влияния на нефтяные котировки. В отношении заседания ФРС нельзя исключать, что рынок услышит о начале сворачивания программы QE, что тем не менее уже давно заложено в котировки и не станет сюрпризом для инвесторов. При этом рынок может не получить новых конкретных сигналов в отношении сроков подъема процентной ставки, что спровоцирует краткосрочный аппетит к риску с соответствующей коррекцией доллара», — отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.