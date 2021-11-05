Рубль уступает доллару и укрепляется к евро в ходе утренних валютных торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 9:56 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,8875 рубля, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на то же время стоил 83,0775 рубля (минус 18,25 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 71,545—71,95 рубля за доллар и 82,5—83,1175 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.