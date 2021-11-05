Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор уже в тринадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0—0,25% годовых.

Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015-го. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

ФРС подтвердила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. При этом регулятор может скорректировать свою политику в зависимости от экономических условий.

«Комитет (по открытым рынкам. — Прим. ред.) будет готов при необходимости скорректировать курс денежно-кредитной политики в случае возникновения рисков, которые могут помешать достижению целей комитета», — говорится в релизе.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что сокращение ФРС США покупок активов не является сигналом по возможному повышению учетной ставки. «Наше сегодняшнее решение начать сокращение покупки активов не является каким-либо прямым сигналом относительно нашей политики по учетной ставке», — сказал Пауэлл на пресс-конференции.

Ранее ФРС объявила, что начнет замедлять темпы монетарной поддержки экономики, снижая закупки облигаций Минфина и бумаг, гарантированных ипотечными кредитами. До настоящего времени Центробанк покупал таких бумаг на 120 млрд долларов ежемесячно, но теперь будет сокращать закупки на 15 млрд каждый месяц.

Поскольку ФРС имеет двойной мандат — поддерживать высокую занятость и низкую инфляцию, то в случае продолжения роста цен Центробанк может решить начать повышать учетную ставку, чтобы замедлить спрос и снизить инфляцию.

Кроме того, Пауэлл заявил, что ФРС использует свои инструменты для борьбы с инфляцией, если она будет долго держаться выше целевого уровня. «Мы привержены нашему долговременному целевому показателю в 2% инфляции и тому, чтобы долговременные инфляционные ожидания соответствовали этой цели. Если мы увидим сигналы, что траектория инфляции или долговременные инфляционные ожидания осязаемо и постоянно находятся ниже наших целей, то мы используем наши инструменты, чтобы сохранить стабильность цен», — сказал Пауэлл.

Помимо этого, ФРС США объявила о начале сворачивания выкупа активов с рынка с текущего месяца, позднее в ноябре объем выкупа уменьшится до 105 млрд долларов со 120 млрд ранее, а в декабре — до 90 млрд, говорится в сообщении регулятора.



«Комитет решил начать сокращать ежемесячные темпы покупки чистых активов… Позднее в этом месяце комитет будет наращивать на своем балансе объемы гособлигаций по крайней мере на 70 млрд долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере на 35 млрд долларов в месяц», — говорится в релизе.

Начиная с декабря комитет намерен выкупать бумаг на 60 млрд и 30 млрд долларов в месяц соответственно. ФРС допускает дальнейшую корректировку программы закупки активов в зависимости от состояния экономики, заявил Пауэлл.

«Если экономика будет развиваться в целом в соответствии с нашими ожиданиями, то мы считаем, что подобные сокращения темпа закупки активов будут вполне подходящими каждый месяц, то есть рост наших активов в виде ценных бумаг прекратится в середине следующего года. Тем не менее мы готовы приспосабливать темп закупок, если этого потребуют изменения экономического прогноза», — сказал Пауэлл на пресс-конференции.

Ранее ФРС объявила, что начнет замедлять темпы монетарной поддержки экономики, снижая закупки облигаций Минфина и бумаг, гарантированных ипотечными кредитами. До настоящего времени Центробанк покупал таких бумаг на 120 млрд долларов ежемесячно, но теперь будет сокращать закупки на 15 млрд каждый месяц.

За год, закончившийся в сентябре 2021 года, инфляция в США составила 4,4% при целевом показателе ФРС в 2%.

