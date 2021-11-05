Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных граждан стартовал 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак». Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя алгоритм случайной выборки, определяет победителей. Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе также доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Пользователям мобильного приложения портала приходит push-уведомление о выигрыше.

Для получения информации о выигрыше необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Победитель должен указать номер своей банковской карты «Мир» в личном кабинете на портале госуслуг не позднее трех месяцев с даты получения уведомления о призе. После подтверждения банковских реквизитов деньги автоматически поступят на счет победителя.

Выплаты призов проводятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.