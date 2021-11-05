В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН зафиксировали повышение мировых цен на продукты питания до самого высокого уровня с 2011 года, говорится в сообщении ФАО.

В организации пояснили, что разработанный организацией Всемирный коэффициент цен на продукты питания в октябре достиг 133,2 балла. Этот показатель вырос на 3% по сравнению с сентябрем 2021 года. Рост цен на продовольствие в мире наблюдается третий месяц подряд. В целом же по сравнению с октябрем 2020 года коэффициент вырос более чем на 30%.

Индекс цен на зерновые ФАО увеличился на 3,2%. При этом цены на пшеницу подросли на 5% из-за ухудшения видов на урожай в основных странах-экспортерах, включая Канаду, Россию и США, и снижения предложения на глобальных рынках.

Больше всего в октябре в мире вырос всемирный индекс цен на растительное масло (плюс 9,6%). По данным ФАО, этот показатель достиг рекордно высокой отметки.

Такой рост был обусловлен повышением котировок пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел. В частности, четвертый месяц подряд продолжается рост цен на пальмовое масло, что обусловлено, главным образом, опасениями относительно небольших объемов производства в Малайзии в связи с продолжающейся нехваткой работников-мигрантов.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,6 пункта по сравнению с сентябрьским показателем из-за активизации мирового спроса на сливочное масло, сухое обезжиренное и сухое цельное молоко и стремления покупателей увеличить запасы. Цены на сыр, напротив, в целом сохранялись на стабильном уровне, поскольку объемы предложения со стороны основных стран-производителей были достаточны для удовлетворения мирового импортного спроса.

Индекс цен на мясо снизился на 0,7% по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем. Снижение цен продолжается третий месяц. Мировые котировки свинины упали из-за сокращения закупок со стороны Китая, а говядины — из-за резкого снижения котировок мяса, поставляемого из Бразилии. При этом цены на мясо птицы и баранину выросли, чему способствовал высокий спрос в мире на фоне ожидаемого замедления роста объемов производства.

Индекс цен на сахар снизился впервые за шесть месяцев и оказался на 1,8% ниже сентябрьского уровня. Это вызвано в основном ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением экспорта со стороны Индии и Таиланда, а также ослаблением курса бразильского реала к доллару США.