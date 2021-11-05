Текущая цена на нефть в 80 долларов за баррель отражает ситуацию на сырьевом рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

«На мой взгляд, сегодняшняя цена в районе 80 долларов объективно отражает текущую ситуацию на рынке. Дальше посмотрим, что будет в декабре-январе», — сказал министр.

Он не стал прогнозировать, достигнет ли цена на нефть 100 долларов за баррель, подчеркнув, что на это может повлиять «очень много факторов».

По словам вице-премьера, страны альянса ОПЕК+ заинтересованы в обеспечении стабильности на рынке, поэтому на состоявшейся в четверг министерской встрече решили плавно наращивать нефтедобычу — на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

Новак также отметил, что мировой спрос на сырье по-прежнему зависит от ситуации с коронавирусом в ключевых регионах-потребителях.

«Поэтому, исходя из всех этих плюсов и минусов, мы считаем, что стратегия, которая была выработана, об увеличении на 400 тысяч баррелей, она даже в период низкого спроса будет правильной», — пояснил вице-премьер.

Он не исключил дополнительных мер по стабилизации рынка при более высоком восстановлении спроса на «черное золото».