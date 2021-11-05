Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября подписали декрет Союзного государства на заседании Высшего Госсовета.



В ходе выступления Путин также анонсировал принятие ряда документов по сотрудничеству Москвы и Минска. «Нам предстоит принять целый ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление российско-белорусской интеграции в экономике, политике, военной сфере», — отметил российский лидер.

В то же время, по его словам, экономическая интеграция стран невозможна без учета миграционных вопросов, в этой связи уже подготовлена соответствующая программа.

«Важно в полной мере обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения наших граждан и учесть при этом все риски безопасности в данной сфере. Именно на это направлена и подготовленная нашими правительствами концепция миграционной политики Союзного государства», — указал глава российского государства.

При этом даже в условиях пандемии межгосударственное сотрудничество в экономических вопросах показывает положительную динамику, подчеркнул Путин.

Комментируя взаимодействие стран в энергетическом секторе, президент РФ напомнил, что в настоящее время стоимость энергоресурсов для Минска в семь — десять раз ниже, чем спотовые цены на европейском рынке, и в три-четыре раза ниже, чем по долгосрочным контрактам с Европой.

Путин отметил прогресс в договоренностях Москвы и Минска по нефти, несмотря на то, что между сторонами «бывают споры и жаркие дискуссии».