🔸 Вызвали такси? Уверены, что в случае ДТП вам оплатят лечение? О том, почему у легальных таксистов нет обязательной страховки и что может измениться, рассказываем в статье «Шансы столкнуться с такси без ОСАГО два из трех. Чем это грозит лично вам?».



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🔸 Реальные рыночные сигналы могут быть «зашиты» в приметах финансистов. Они повсюду: в погоде, поведении людей, прогнозах властей, движении цен. Иногда нелишне научиться их замечать и оценивать с умом. Четыре дня профессионалы рынка рассказывали о своих самых надежных приметах в инвестициях, а читатели голосовали за лучшие. Про лидеров опроса узнаете из публикации «По следам инвестшабаша Банки.ру».



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