Ограничения, введенные в Москве, негативно повлияли на сферу общественного питания, но власти намерены следить за восстановлением отрасли. Об этом сообщил ТАСС министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Режим коротких нерабочих выходных, введенный для того, чтобы сбить волну пандемии в Москве, не мог не сказаться на работе отрасли общественного питания. На снижение оборота естественным образом повлияли и полное закрытие залов, и то, что многие москвичи на эти дни уехали из города. Однако за счет хорошо отлаженных за время предыдущих периодов ограничительных мер — торговли навынос, интернет-заказов и доставки — сфера общественного питания частично компенсирует падение оборотов», — сказал Пуртов.

По его словам, средняя отраслевая выручка, по оперативным данным контрольно-кассовой техники, в прошедшие нерабочие дни составляла порядка 520 млн рублей ежедневно. При этом следует учитывать, что дни, предшествующие началу нерабочего периода в Москве, были рекордными для отрасли в октябре: с 25 по 27 октября среднесуточная выручка московского общепита превышала 1 млрд рублей.

«Мы осуществляем ежедневый мониторинг экономической ситуации в городе и будем следить за восстановлением отрасли после снятия ограничений», — добавил министр.