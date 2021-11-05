Правительство РФ одобрило и постановило внести в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым граждане России смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на портале госуслуг в электронном виде. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в опубликованном списке решений, принятых на заседании правительства 3 ноября.

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина, правительство продолжает расширять список услуг, которые можно получить в электронной форме. Это, по словам премьера, значительно облегчает и ускоряет решение многих формальных процедур, в том числе связанных с получением нужных документов и справок, избавляет людей от необходимости посещения целого ряда учреждений и ведомств, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Мишустин добавил, что такое решение будет очень удобным и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию.