Рынок нефти уже в I квартале следующего года может перейти в состояние переизбытка предложения, поэтому решение сохранить темпы восстановления добычи в декабре оправданно. Об этом сказал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК+.

По его словам, балансировка рынка на фоне новых волн пандемии может занять всю первую половину 2022 года.

Напомним, страны альянса на заседании 4 ноября сохранили приверженность плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. баррелей в сутки и в декабре, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США, ускорить снабжение дефицитного рынка. Единая позиция России и Саудовской Аравии заключалась в том, что нарастить производство нефти в текущих условиях больше невозможно из-за сокращения спроса и потенциального падения цен.

Таким образом, в ноябре страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти на 4,159 млн б/с к базовому уровню. Россия в ноябре по этим договоренностям должна добывать 9,913 млн б/с, столько же — Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим производителем нефти в ОПЕК.



Ноябрьская встреча — одна из серии переговоров ОПЕК+, которые министры стран альянса ежемесячно проводят с весны прошлого года, чтобы регулировать объем нефтяного предложения в ручном режиме. По регламенту ОПЕК+ план действий на предстоящий месяц обсуждают сначала министры мониторингового комитета ОПЕК+, который состоит только из восьми стран, участвующих в соглашении. Затем мониторинговый комитет может рекомендовать всем странам соглашения принять те или иные действия на рынке нефти.

