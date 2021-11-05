Объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2021 года практически не изменился по сравнению с 2020-м и составил 2,41 трлн рублей, говорится в отчете Ассоциации компаний интернет-торговли, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«Объем интернет-торговли в России по итогам девяти месяцев составил 2,41 трлн рублей, из них на локальный рынок приходится 2,07 трлн рублей (86%)», — говорится в сообщении и уточняется, что за аналогичный период прошлого года объем рынка составлял 2,34 трлн рублей.

Несмотря на рост трансграничной торговли в III квартале (июль, август, сентябрь — на 77%, 64%, 59% соответственно), ей так и не удалось восстановить объемы 2019 года, когда ее доля составляла 31% против 14% в 2021 году, что совпадает с показателями 2020-го, добавляется в материале.

Рост активности покупателей в регионах привел к тому, что Москва потеряла практически 5% в общем объеме продаж. Топ-10 регионов сегодня выглядит так: Москва с долей в 20,1%, Московская область — 10,7%, Санкт-Петербург — 7,3%, Краснодарский край — 4,3%, Свердловская область — 2,7%, Ростовская область — 2,4%, Нижегородская область — 2,0%, Самарская область — 1,9%, Республика Татарстан — 1,9%, Республика Башкортостан — 1,6%, отмечается в сообщении.

Топ-5 популярных товарных категорий за девять месяцев 2021 года практически не изменился: цифровая и бытовая техника (24,7%), мебель и товары для дома (15,0%), одежда и обувь (13,8%), продукты питания (9,4%), красота и здоровье (7,4%), сказано в отчете.

Средние чеки в большинстве товарных категорий изменились незначительно, однако заметно увеличились в категориях «цифровая и бытовая техника» — до 11 065 рублей (8 817 рублей в 2020 году) и «товары для творчества» — 3 677 рублей (2 840 рублей в 2020-м). Самое большое снижение размера среднего чека произошло в категориях: «инструменты и садовая техника» — 3 245 рублей (5 983 рубля в 2020 году), «товары для детей» — 1 706 рублей (3 357 рублей в 2020-м), а также «продукты питания» — 1 367 рублей (2 079 рублей в 2020-м), отметили в ассоциации. Доля интернет-торговли в общем обороте розницы сегодня составляет 8,5%, заключается в документе.