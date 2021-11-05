«СберБанк Европа» договорился с рядом инвесторов о продаже дочерних банков в Центральной и Восточной Европе, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«3 ноября 2021 года «СберБанк Европа» (Sberbank Europe AG), дочерняя компания группы «СберБанк», подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами 7,329 млрд евро, 162 филиалами и около 600 тыс. клиентов (на конец 2020 года)», — сказано в сообщении.

Как поясняется в релизе, решение о сокращении своего присутствия в Центральной и Восточной Европе принято, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели. Отмечается, что «Сбербанк Чехия» (Sberbank Czech Republic) останется во владении Sberbank Europe AG и продолжит работать по текущей бизнес-модели.



Как сообщили в финучреждении, по итогам тщательного анализа различных вариантов, сделка с AIK Banka, Gorenjska Banka и Agri Europe Cyprus Limited оказалась наиболее привлекательной с точки зрения Sberbank Europe AG.

«Покупатели широко представлены в регионе и обладают четким видением будущего развития. Они нацелены на поддержание дальнейшего роста банков и обеспечение такого же высокого качества услуг для клиентов. Закрытие сделки подлежит необходимому согласованию со стороны локальных и международных регуляторов, а также локальных антимонопольных ведомств. Ожидается, что одобрение будет получено в 2022 году», — рассказали в банке.

Общая сумма сделки составит порядка 500 млн евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного СберБанком.

«Сбер» ожидает нейтральный финансовый результат и незначительное влияние сделки на нормативы достаточности капитала в консолидированной финансовой отчетности группы.