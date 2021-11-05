Срок окончания пандемии коронавируса в России зависит от темпов вакцинации и борьбы с поддельными сертификатами о прививке, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.



Голикову цитирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

«Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — отметила она.

Вице-премьер также перечислила регионы, где за последнее время эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Их 10: Белгородская область, Саратовская область, Тюменская область, Челябинская область, Ярославская область, Магаданская область, Красноярский край, Татарстан, Тыва и Чувашия.

«Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах», — подытожила она.