Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:04 мск понизился на 53 копейки к предыдущему закрытию и составил 71,1975 рубля. С начала торговой сессии было проведено 31,1 тыс. сделок на 995,2 млн долларов, диапазон котировок составил 71,0275—71,9725 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 82,27 рубля, уменьшившись на 99 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,8 тыс. сделок на 134,6 млн евро по курсам от 81,85 до 83,155 рубля за евро.