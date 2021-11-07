Банк «Открытие» совместно с экосистемой недвижимости «Метр квадратный» оформил первые электронные закладные клиентам при покупке готовых объектов недвижимости. Сервис запущен при методологической поддержке «ДОМ.РФ» и Росреестра. Его задача — сократить время оформления ипотеки и перевести сделку в цифровой формат без необходимости посещения офисов регистрирующего органа и МФЦ.

На первом этапе проект запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону и Ханты-Мансийском автономном округе. Более 100 электронных закладных уже зарегистрированы и прошли депозитарный учет.



«В рамках ипотечной сделки банк «Открытие» формирует для клиента необходимый пакет документов, который теперь будет включать и закладную в цифровом виде. Документы подписываются цифровой подписью участников сделки. После этого банк направляет их в Росреестр, который регистрирует ипотеку и выпускает электронную закладную», — говорится в релизе.



На финальном этапе для учета и хранения закладная передается в депозитарий. После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимет обременение с залога, после чего клиент сможет свободно распоряжаться недвижимостью.