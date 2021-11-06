Банк «Уралсиб» предлагает клиентам — физическим лицам новый премиальный пакет услуг Premium, сообщает пресс-служба кредитной организации. Кроме того, в линейке появился пакет Premium Light, который позволяет получать обслуживание в приоритетном порядке, а также доступ к финансовым и нефинансовым привилегиям.



В частности, с 1 ноября снижен порог входа по клиентскому портфелю для бесплатного обслуживания премиального пакета Premium — с 3 млн до 2 млн рублей, а также появились новые критерии бесплатности, в том числе гибридные (расходные операции по карте от 150 тыс. рублей, комбинация расходных операций по карте от 75 тыс. рублей с клиентским портфелем от 1 млн рублей или поступлениями на счет от 150 тыс. рублей).

При открытии пакета услуг Premium клиентам выпускаются карты высокой категории — Masterсard World Elite и Visa Signature банка «Уралсиб» в трех валютах (рубли РФ, доллары США и евро). Текущий счет можно открыть в шести валютах: рублях РФ, долларах США и евро, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

Кроме того, владельцам пакета Premium доступны повышенные процентные ставки по срочным вкладам и накопительным счетам, а также широкие возможности для инвестирования. Кроме того, новые клиенты банка могут открыть специальный вклад «Удачный старт», максимальная доходность которого составляет 7,7% в рублях РФ, и накопительный счет «Первый» с процентной ставкой до 6,5% годовых в рублях.

Как отмечают в банке, за каждым клиентом «Уралсиба», открывшим пакет Premium, закрепляется персональный менеджер, а обслуживание проводится в приоритетном порядке и в выделенных зонах офисов финучреждения. Также для них действует премиальная линия контакт-центра банка.

«Среди других преимуществ премиального пакета услуг — возможность возместить расходы на такси до 2 тыс. рублей в месяц в виде кэшбэка, до 24 бесплатных проходов в год в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key; а также программа страхования в путешествиях на всю семью до 300 тыс. евро, включая активные виды отдыха. Кроме того, в рамках программы лояльности «Уралсиб Бонус» предусмотрен кэшбэк до 3% (максимальный бонусируемый оборот — 400 тыс. рублей)», — говорится в релизе.

Клиентам также доступен специальный пакет услуг Premium Light. Порог входа по клиентскому портфелю для этого пакета — от 1 млн рублей или любой из других критериев бесплатности (расходные операции по карте от 75 тыс. рублей, поступления на счет от 150 тыс. или комбинация портфеля от 500 тыс. и расходных операций по карте от 50 тыс.).

Держателям пакета услуг Premium Light доступны приоритетное обслуживание в офисах банка и премиальная линия его контакт-центра. Также в рамках пакета услуг Premium Light выпускаются карты Masterсard Balck Edition и Visa Signature. Кроме того, владельцу пакета услуг доступны сервисы: программа страхования в путешествиях на всю семью до 50 тыс. евро, включая активные виды отдыха, и доступ (включая два бесплатных прохода) в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key. В рамках программы лояльности «Уралсиб Бонус» предусмотрен кэшбэк до 3% (максимальный бонусируемый оборот — 400 тыс. рублей).