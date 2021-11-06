Все пенсионные накопления могут быть выплачены одной суммой только в том случае, если расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии. Проще говоря, единоразово выплатят лишь небольшую сумму, пояснили «Российской газете» в Пенсионном фонде России.

Человек может повторно обратиться за единовременной выплатой, если на его индивидуальный лицевой счет поступят новые средства. Это можно сделать не ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения.

Если расчетный размер накопительной пенсии составляет больше 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты и накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день ее назначения, то ее размер рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты пенсии, в 2021 году это 258 месяцев.



Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, необходимо общую сумму накоплений по состоянию на день, с которого назначается выплата, разделить на 258 месяцев.

Продолжительность срочной выплаты пенсионер определяет самостоятельно, но она не может быть меньше десяти лет. Показатель устанавливается при возникновении права на накопительную пенсию из средств, сформированных за счет: взносов по программе софинансирования пенсионных накоплений; средств материнского капитала, направленных на формирование пенсионных накоплений, и дохода от их инвестирования; дополнительных самостоятельных страховых взносов на накопительную пенсию.

В случае смерти человека его пенсионные накопления при определенных условиях могут быть выплачены правопреемникам. Для получения средств надо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления (ПФР или НПФ). Заявление подается не позднее шести месяцев с даты смерти. Если человек впервые обращается за назначением пенсии, то одновременно может быть назначена страховая пенсия и определен вид выплаты за счет средств пенсионных накоплений.



Понятие «пенсия» предполагает, что пенсионные выплаты носят именно аннуитетный характер (то есть определенными равными суммами), пояснил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В противном случае это уже не пенсия, а просто выплата разового пособия, добавил он. «Поэтому, если рассуждать теоретически, накопительная пенсия должна выплачиваться так же, как и страховая: каждый месяц. Поэтому, на мой взгляд, менять сейчас действующее законодательство для того, чтобы выдать пенсионные накопления, нецелесообразно. Тем более что сравнительно небольшая сумма выплат накопительной пенсии — это не только и не столько результат деятельности соответствующих финансовых институтов, но и того, что в свое время лица старше 1967 года рождения были исключены из обязательной накопительной системы и взносы на их индивидуальные накопительные счета работодатель вносил сравнительно непродолжительный период времени», — прокомментировал эксперт.

