Клиенты СберБанка теперь могут скачать QR-код сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании с помощью «СберБанка Онлайн» не выходя из дома. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Для этого надо зайти в мобильное приложение «СберБанк Онлайн» и воспользоваться опцией «Covid-19: получаем QR-код». Нужная кнопка находится в подсказках на главном экране. С помощью легко осуществимых последовательных действий пользователь переправляется на портал «Госуслуги», где и может скачать код личного сертификата. При этом, если у пользователя нет регистрации на «Госуслугах», он может сделать это из «СберБанка Онлайн», — говорится в релизе.

Данный QR-код будет действителен в течение года от даты получения финальной дозы вакцины. Если же пользователь переболел коронавирусом и диагноз был подтвержден документально, он получит QR-код, который действует полгода. При сдаче ПЦР-теста в лаборатории, передающей результаты исследований на портал «Госуслуги», можно получить соответствующее подтверждение на три дня.