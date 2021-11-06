«ВТБ Мои Инвестиции» понизили минимальную стоимость заявки для всех акций при совершении операций на внебиржевом рынке через мобильное приложение. Теперь сделки с этими бумагами доступны от 5 000 долларов, сообщает пресс-служба брокера.



«Последовательное снижение минимальной стоимости заявки при совершении операций на внебиржевом рынке является одной из наших задач на ближайшее время. Мы стремимся расширить возможности наших клиентов, делая инвестиции максимально доступными во всех сегментах финансового рынка», — отметил главный исполнительный директор «ВТБ Мои Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Он напомнил, что недавно брокер сократил минимальную стоимость заявки для американских бумаг, торгующихся на внебиржевом рынке, а теперь распространили это условие на все акции.



На внебиржевом рынке (Over The Counter, OTC) сделки совершаются напрямую с одним из международных контрагентов без участия биржи. Это дает возможность покупать и продавать практически любые бумаги со всего мира, говорится в релизе.