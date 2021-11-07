СберБанк не видит признаков «пузыря» в своем портфеле потребительских кредитов, качество которого находится на стабильно высоком уровне, заявил в интервью РИА Новости глава банка Герман Греф.

«Кредитная политика СберБанка направлена на ответственное кредитование. Каждая выдача кредита осуществляется исходя из финансовой возможности клиента своевременно и в полном объеме исполнять все свои обязательства без ущерба для качества жизни. Это позволяет нам сохранять качество портфеля на стабильно высоком уровне. На стороне «Сбера» признаков «пузыря» мы не видим», — прокомментировал он вопрос о риске «пузыря» в потребкредитовании.

По словам Грефа, в настоящее время отмечается эффект отложенного спроса: люди не купили что-то в 2020 году и пытаются приобрести это в 2021 году. При этом пандемийные годы показали, что население имеет высокую платежную дисциплину, добавил глава СберБанка.

Греф отметил, что Банк России уже обладает эффективными инструментами для противодействия рискам в сфере кредитования, при этом в совокупности с количественными ограничениями они позволят ЦБ осуществлять эффективное регулирование при появлении предпосылок к формированию «пузыря» на рынке розничного кредитования.

В ЦБ рассказали об инструментах по купированию рисков возникновения пузырей на рынке кредитования Кредитование физических лиц – и необеспеченное, и ипотечное, особенно в ситуации массового использования жилья в качестве объекта инвестирования – это типичные для финансового рынка сферы формирования пузырей, рассказала в своем блоге PROстабильность на сайте «Эконс» первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева, уточнив, что Банк России уже сталкивался с такими ситуациями и создал инструментарий по купированию рисков.

Банк России обеспокоен ростом потребкредитования в стране и принимает меры по его охлаждению. Первый шаг ЦБ предпринял в июле, вернув надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на «доковидный» уровень. Однако видимых результатов это не дало, и регулятор принял решение вновь ужесточить регулирование — с 1 октября. ЦБ отмечал, что, хотя качество кредитов пока стабильно, на фоне агрессивной динамики выдач таких ссуд и высокого уровня долговой нагрузки населения может произойти некоторый рост «плохих» долгов.



Сейчас для сдерживания роста долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам в стране разработан законопроект, дающий Банку России право вводить количественные ограничения на выдачу отдельных видов кредитов и займов кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). Он уже принят Госдумой в первом чтении.