Требования к работе бизнеса в период ограничений, связанный с пандемией коронавируса, должны быть разумными, иначе это вызывает недоумение у граждан, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Это не должен быть огульный запрет всего бизнеса, а только тех точек, которые реально способствуют распространению коронавирусной инфекции. Бизнес должен понимать, что будет очень трудно работать в условиях неопределенности. Если решения о продлении нерабочих дней в регионах будут приниматься, это надо делать как можно раньше», — сказал политик.

По мнению сенатора, для оперативных штабов регионов, особенно для находящихся в «красной зоне», «определенным экзаменом станет результативность, разумность и обоснованность тех ограничительных мер, которые будут приниматься».

В частности, Круглый полагает, что «вероятность заразиться в ресторане с соблюдением всех мер предосторожности значительно меньше, чем в переполненных маршрутках», при этом рестораны закрываются или работают только навынос.

Также сенатор считает неубедительным запрет на работу шиномонтажа, притом что вероятность заразиться в автосервисе достаточно мала. Вызывает вопросы и введение ограничений в сфере культуры: каким-то театрам работать можно, кинотеатрам нельзя, добавил законодатель.

Он полагает, что общие правила работы в условиях ограничений должны определяться на федеральном уровне, «отдавать все на откуп регионам неправильно». «Люди должны понимать, для чего все это делается, ограничения должны быть разумными, иначе у людей это вызывает недоумение», — заключил политик.