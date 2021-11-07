Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян, при этом, несмотря на рост цен, доступность жилья для граждан сохраняется: есть широкий спектр программ с господдержкой на «первичку», а СберБанк со своей стороны стремится держать ставки на приемлемом уровне, заявил в интервью РИА Новости глава банка Герман Греф.

«Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян. Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка», — ответил Греф на вопрос о ситуации с доступностью жилья в стране.

Со своей стороны СберБанк стремится держать ставки на приемлемом уровне, добавил глава кредитной организации. По данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых. По льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке — от 5,3%, по дальневосточной ипотеке — от 0,1%.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В результате спрос на ипотеку стабильно растет, отметил Греф. Так, в 2021 году СберБанк уже выдал ипотечных кредитов более чем на 2 трлн рублей, что на 60% больше, чем за девять месяцев прошлого года. В то же время ипотека на новостройки в портфеле выданных банком кредитов на протяжении ряда месяцев составляет не более 25%.

«Рост цен на вторичном рынке не был столь динамичным, как на первичном, ни в 2020 году, ни за девять месяцев 2021 года, что позволяет потенциальным заемщикам более точно спрогнозировать свои расходы на приобретение квартиры», — добавил глава СберБанка.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре слегка снизилась — на 0,05 процентного пункта — до 7,73%. При этом долги россиян по ипотеке впервые превысили 11 трлн рублей, увеличившись в прошлом месяце на 2,3% до 11,19 трлн.