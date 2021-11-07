Банк «Санкт-Петербург» снизит до 1 рубля в месяц абонентскую плату на пакетах услуг для бизнеса «Деловой.Лайт», «Деловой.Стандарт» и «Деловой.Комплекс» при соблюдении клиентом условий по остаткам на счете или операциям с использованием корпоративной карты. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новое предложение банка «Санкт-Петербург» позволит сэкономить клиентам малого бизнеса на банковском обслуживании от 500 до 2 000 рублей ежемесячно (в зависимости от подключенного пакета услуг)», — говорится в релизе.

Сегодня линейка пакетов услуг РКО банка «Санкт-Петербург» для МСБ включает в себя пакеты «Деловой.Старт», «Деловой.Лайт», «Деловой.Стандарт», «Деловой.Комплекс», а также «Деловой.Сам».



«Тарифы для юридических лиц в рамках линейки РКО банка «Санкт-Петербург» простые и понятные — без скрытых платежей и комиссий. Подключение к ним является абсолютно бесплатным, как и открытие расчетного счета, переводы на счета юридических лиц внутри банка, доступ к интернет-банку и мобильному приложению», — подчеркнули в финансовом учреждении.

К каждому из пакетов услуг банк предлагает набор бесплатных опций: аренда терминала для эквайринга, выпуск и обслуживание корпоративных карт, подключение зарплатных проектов.