Доллар незначительно укрепляется, а евро дешевеет к рублю на утренних торгах в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:44 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,33 рубля, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на то же время стоил 82,44 рубля (минус 7 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 71,19—71,36 рубля за доллар и 82,28—82,5 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.