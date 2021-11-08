Банкиры не хотят самостоятельно считать сумму прожиточного минимума должника, которую нельзя будет взыскать, и следить за ее изменением — они предлагают переложить эти обязанности на судебных приставов; соответствующее письмо Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Министерство юстиции, пишут «Ведомости».

С 1 февраля 2022 года вступят в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве: теперь граждане при взыскании долгов или аресте имущества имеют право на сохранение прожиточного минимума; закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать банковский счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму; определять размер прожиточного минимума должника в соответствии с указанной в постановлении судебного пристава информацией и следить за его изменением предлагается банкам; при этом не уточняется, какую именно информацию о прожиточном минимуме будет предоставлять сам пристав.

Президент пояснил нормы нового закона о защите минимального дохода должников Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с населением пояснил нормы нового закона, согласно которому банки не имеют право взимать в качестве оплаты кредитов средства должника, если оставшиеся на счете суммы оказываются ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС, напоминая, что накануне глава государства подписал соответствующий закон.

В письме НСФР указано, что банки не должны заниматься установлением прожиточного минимума и отслеживанием его изменений — эта деятельность не является профильной для них; также есть риск, что каждая кредитная организация будет по-разному отслеживать уровень прожиточного минимума, что приведет к дополнительным издержкам и тратам на доработку автоматизированных банковских систем. В организации предлагают фиксировать в постановлении судебного пристава определенную в регионе сумму прожиточного минимума на текущий момент для конкретного должника — в этом случае банки смогут гарантировать обеспечение законных интересов должников без проведения дополнительных расчетов; обязанность отслеживать и корректировать размер прожиточного минимума банкиры предлагают также переложить на приставов, которые будут направлять постановления в банки с информацией об изменении величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения и региона проживания должника.

По словам руководителя департамента контроля качества Amulex.ru Нуриды Ибрагимовой, механизм определения уровня прожиточного минимума в исполнительном производстве пока не имеет четкого регулирования, ответственность за достоверность и своевременность расчета должна лежать именно на государственном органе без размытия границ компетенции государства и юридического лица; принятие проекта в текущем виде может привести к большому количеству споров по поводу применения положений о прожиточном минимуме.