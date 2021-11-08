Больше половины всех совершенных в стране преступлений — хищения: полицейская статистика зафиксировала с начала года 891 тыс. преступлений против собственности (это 54% от общей массы), пишут «Известия». И если число краж, грабежей и разбоев стабильно снижается, то количество мошенничеств, пусть и незначительно, но растет.

Сегодня на слуху преступления в сфере информационных технологий, но жулики не прекращают пользоваться и старыми, проверенными методами обмана. К примеру, по-прежнему нередки случаи подделки паспорта реального существующего человека.

Как рассказали в пресс-службе ФНП, в октябре к московскому нотариусу обратилась девушка вместе с риелтором — она планировала оставить в залог свою квартиру под кредит в банке. Но нотариуса смутило поведение посетительницы. Он усомнился и в подлинности паспорта, хотя формально документ числился действительным. Нотариус попросил предоставить второй документ, удостоверяющий личность. Девушка обещала принести права из машины.

«Вышла, оставив паспорт, и сбежала. Нотариус обратился в полицию, где фальшивку распознали. Но если бы эта пара пришла в МФЦ, то там по всем формальным признакам документы с большой долей вероятности приняли бы. А через некоторое время добропорядочный гражданин узнал бы, что его квартира в залоге, и бегал бы по коридорам судов, доказывая, что его паспорт подделали и что кредита он не брал», — прокомментировали в ФНП.

Телефонные мошенники стали чаще использовать поддельные фотографии документов сотрудников МВД Телефонные мошенники, которые в разговоре с жертвой представляются сотрудниками правоохранительных органов или Центробанка, стали все чаще присылать на телефон жертвам поддельные документы для подтверждения своих «полномочий», пишут «Ведомости» со ссылкой на данные в нескольких компаниях, занимающихся информационной безопасностью.

При оформлении наследства нотариусам также приходится противостоять мошенникам. Чаще всего преступники пытаются завладеть недвижимостью в обход реальных родных покойного. Как сообщили в ФНП, в Липецке мужчина обнаружил, что преступники продали унаследованную им от матери квартиру, причем сделка якобы была заключена самой матерью, которая умерла еще в 2010 году. Удивительно, но ее документы не вызвали никаких подозрений у сотрудника МФЦ.

«В Кемеровской области жилье отобрали у бывшего воспитанника детского дома, когда-то потерявшего паспорт, а в Санкт-Петербурге прямо накануне Дня Победы по поддельному паспорту продали недвижимость 89-летней блокадницы», — сообщили в ФНП, отметив, что только в Санкт-Петербурге ежегодно фиксируется до 400 подобных преступлений.

Нередко нотариусам приходится разбираться в запутанных отношениях между здравствующими супругами. Так, гражданин обратился к нотариусу, чтобы удостоверить договор купли-продажи квартиры, при этом заявив, что в браке он не состоит. Однако нотариус при проверке выяснил, что продавец женат, а квартира была приобретена супругами по возмездной сделке. Это обстоятельство обязало истребовать от продавца согласие его супруги на продажу квартиры. Продавец объяснил свои действия тем, что полагал ненужным спрашивать супругу, так как квартира оформлена на него одного.