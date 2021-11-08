Большинство негосударственных пенсионных фондов (НПФ) пока не смогли переиграть инфляцию: за три квартала в среднем они заработали для своих клиентов 5,5% годовых, что на 0,9 процентного пункта (п. п.) выше показателя государственной управляющей компании (УК) ВЭБ.РФ, распоряжающейся средствами «молчунов», пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные и расчеты доходностей по 16 фондам, работающим в системе ОПС, на которые приходится 97,4% от всех накоплений.

Так, на основе расчета худший результат показал Национальный НПФ — около 1,7% годовых, лучший результат у НПФ СберБанка — 8,3% годовых (данные фонда). В среднем НПФ не удалось превысить результат частных управляющих компаний, которые работают со средствами граждан, находящимися в ПФР.

На конец III квартала в НПФ было сконцентрировано чуть более 3 трлн рублей пенсионных накоплений почти 37 млн граждан. Объем расширенного портфеля «ВЭБа» составлял более 1,9 трлн рублей, портфеля госбумаг — 37 млрд. На начало года государственная УК управляла средствами более 38 млн застрахованных лиц. Объем пенсионных накоплений, которыми управляют частные УК, составил 35 млрд рублей. Им доверились лишь 0,2 млн граждан.

Россияне меняют пенсионные фонды с неохотой Результаты кампании по переводу пенсионных накоплений граждан за девять месяцев этого года оказались ниже, чем за аналогичный период провального 2020 года, пишет «Коммерсант» , однако эксперты называют результат в 85 тыс. граждан впечатляющим, потому что он достигнут при полном отсутствии маркетирования НПФ и агентских продаж.

Высокий результат НПФ СберБанка был во многом обеспечен значительным облигационным портфелем до погашения, который не подвержен рыночной переоценке. На конец III квартала по пенсионным накоплениям он превышал 404 млрд рублей (58,5%). Добиться повышенной доходности фонду помог портфель акций. По итогам III квартала он занимал 9,6% портфеля пенсионных накоплений, прибавив с начала года 2 п. п. Так, рассчитываемый Московской биржей по пенсионным накоплениям индекс акций полной доходности (EPSITR) прибавил за девять месяцев более 26%.

Совсем другая ситуация была в облигационных портфелях, подверженных переоценке. Так, индекс корпоративных бондов (BPSI) по итогам девяти месяцев балансировал на уровне 0%, а индекс облигаций федерального займа (BPSIG) и вовсе снизился на 4,2%. Составляющие большинство в совокупном портфеле НПФ переоцениваемые облигации оказали давление на показатели доходности. «То, что, несмотря на разогнавшуюся инфляцию, НПФ переиграли индексы, в том числе за счет формирования облигационных портфелей до погашения и ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, можно характеризовать как успешное управление средствами пенсионных накоплений», — отмечает независимый эксперт Андрей Есин.

По его словам, сейчас для частных фондов возникло окно возможностей для формирования таких портфелей, не подверженных рыночной переоценке. «Фиксация ставки на уровне 8% годовых и выше — это прекрасный шанс для НПФ в будущем обеспечить повышенную доходность по отношению к инфляции, которая в среднесрочной перспективе будет затухать на фоне подъема ставок регуляторами в России и в основных экономиках, а также возвращения баланса в структуре потребления», — отметил эксперт. Вместе с тем для продолжения наращивания рисковых активов — не самое лучшее время: «Рынок перегрет, в следующем году можно ожидать коррекции на рынке акций, которая затронет широкий спектр отраслей».