📰 Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на мясо, пишут «Известия». Инициатива ведомства заключается в том, чтобы обнулить импортные пошлины на замороженную говядину и свинину в рамках квоты в 200 тыс. тонн для каждого вида — так министерство оценило потребности в импорте в год. Сейчас за ввоз зарубежной продукции компании платят сбор 15% и 25% соответственно. Такая мера позволит притормозить растущие цены на мясо, предполагает Минсельхоз. За год на внутреннем рынке говядина и свинина подорожали на 7,8% и 19% соответственно.

📰 В России поднимается очередная волна дефицита электроники, пишут «Известия» со ссылкой на предупреждения участников рынка. Он уже затронул продукцию Apple: поставки новых моделей iPhone на 70–80% меньше того, что требуется ретейлерам для стабильного удовлетворения спроса, и покупателям приходится ждать неделями, утверждают они. Источники, близкие к ретейлу, также говорят о проблемах с поставками смартфонов Samsung, Xiaomi, Huawei, игровых приставок. И продавцы, и вендоры связывают происходящее с дефицитом комплектующих для электроники на мировом рынке и разрывом логистических цепочек.

📰 Российские работодатели предоставляют своим работникам все меньше социальных гарантий и льгот, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследователей Высшей школы экономики и Института социологии РАН. С 2000 года доля работников, у которых есть доступ к корпоративной медицине, питанию и транспорту, сократилась почти вдвое, хотя доступность корпоративного образования не изменилась. В перспективе из-за распространения удаленной занятости соцпакет продолжит сокращаться, а обучение на предприятиях, наоборот, может стать более популярным.

📰 Правительство РФ для повышения инвестпривлекательности российских компаний намерено законодательно урегулировать статус квазиказначейских акций — бумаг материнской компании, которыми владеют дочерние общества, пишет «Коммерсант». Такие активы создают ситуацию перекрестного владения и позволяют менеджменту АО «узурпировать» власть в материнском обществе — решить эту проблему требовала «дорожная карта» улучшения инвестклимата, работу по которой курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. По мнению экспертов, это повысит качество корпоративного управления и инвестпривлекательность материнских компаний.



📰 Международные инвесторы резко увеличили вложения в рублевые активы, пишет «Коммерсант». За минувшую неделю они вложили 90 млн долларов, что почти в пять раз выше показателя неделей ранее. Вместе с тем нерезиденты прицельно скупают только акции российских компаний, а облигации — в рамках глобальных фондов. Интерес к долговому рынку развивающихся стран растет на фоне снижения риска дефолта китайского застройщика Evergrande и коррекции на рынке американских гособлигаций.

📰 Общий индекс продовольственных цен FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций) в целом достиг своего максимума с июля 2011 года – 133,2 пункта, что на 3,9 пункта (3%) выше сентябрьского показателя и на 31,8 пункта (31,3%) выше показателя октября 2020 года, пишут «Ведомости». Так, зерновые подорожали на 3,2% с сентября и на 22,4% – с прошлого года. В FAO считают, что росту цен на зерно способствуют низкий урожай в Канаде, России и США и спад предложения высококачественной пшеницы, на которую в основном приходится большая часть роста среднемировых цен.

