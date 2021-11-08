Минэкономразвития готовится к запуску с декабря централизованной базы данных по новым инвестпроектам в регионах, для которых создается инфраструктура за счет средств, высвобожденных после реструктуризации бюджетных кредитов, пишет «Коммерсант». Пока не запущена государственная информсистема (ГИС) «Капиталовложения», сделать это планируется в рамках уже действующей системы «Территориальное планирование» — в ней будет создан новый модуль с возможностью его переноса на другие платформы.

Систему «Капиталовложения» планировалось запустить с 2021 года прежде всего для заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, в целом же она должна стать «витриной» потенциальных и действующих проектов. Так, на платформе планировалось разместить инвестиционные карты регионов для мониторинга эффективности региональных проектов и потенциала территорий. Как сообщалось ранее, теперь запустить ГИС планируется в 2022 году, а с расширением мер стимулирования запуска новых инвестпроектов в регионах потребность в их учете только растет.

Как следует из данных единой информсистемы госзакупок, Минэкономики разместило заявку на разработку модуля «Новые инвестиционные проекты» на платформе «Территориальное планирование» с начальной стоимостью 4,3 млн рублей, в начале ноября уже прошел открытый конкурс и определен победитель. Сама система призвана обеспечить доступ к информации, необходимой для территориального планирования (например, о назначении территории или ограничениях в ее использовании), и согласование проектов документов территориального планирования. Новый же модуль станет централизованным банком данных о новых инвестпроектах, для обеспечения которых инфраструктурой регионы должны направлять высвобождаемые от реструктуризации бюджетных кредитов средства.

Год назад правительство предусмотрело возможность «прощения» долгов по бюджетным кредитам для регионов, в которых запускаются новые инвестпроекты, в объеме налоговых поступлений в федеральный бюджет от их реализации, при этом высвобожденные в результате средства субъекты РФ должны будут направить на их инфраструктуру. Сейчас, как сообщили в МЭР, правительственной комиссией по региональному развитию одобрена поддержка 315 новых проектов в 54 регионах, на их инфраструктуру направят 141,1 млрд рублей высвобожденных средств. Минэкономики сейчас рассматривает заявки на реализацию еще 132 проектов с инфраструктурной поддержкой на 57,6 млрд рублей.

Модуль «Новые инвестпроекты» должен обеспечивать их представление, корректировку и согласование, а также оценку. Планируется отслеживать как реализацию самих проектов, так и создание необходимой для них инфраструктуры, а также проводить мониторинг списания задолженности по кредитам. При этом в техническом задании предусмотрена возможность переноса и последующей работы программы на иную платформу — видимо, речь идет о ГИС «Капиталовложения» после ее запуска.