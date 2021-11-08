Российские фондовые индексы демонстрируют рост в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,85% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 210,45 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,78% — до отметки 1 862,5 пункта.

По мнению главного аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, росту российских акций в понедельник способствует в целом позитивный внешний фон.

«Самое главное – продолжается рост нефти после спуска в район 80 долларов за баррель. Дефицит топлива в мире сохраняется, и даже возможная продажа нефти из стратегических резервов США коренным образом не изменит ситуацию. <…> Поэтому сегодня лучше рынка обещает быть «нефтянка», которую и стоит покупать спекулятивно на открытии рынка. Технически перепроданным выглядит СберБанк, который сегодня поддержит отчет по РСБУ за октябрь. Нет никаких сомнений, что результаты банка будут сильными, хотя переоценка курсовой стоимости ОФЗ из портфеля банка вольет ложку дегтя в конечный результат. Бумагам банка нужно бы пробить сопротивление 372 рубля, чтобы устремиться к историческим максимумам. Однако в целом увлекаться покупками не стоит, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ России продолжит давить на рынок акций. Пока рекомендуем использовать спекулятивную тактику торговли», — отметил аналитик.