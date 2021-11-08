Чистая прибыль группы «Открытие» по МСФО увеличилась по итогам девяти месяцев 2021 года и достигла 58,7 млрд рублей, что в два раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. По сообщению пресс-службы кредитного учреждения, рентабельность располагаемого капитала превысила 19%.

Совокупные активы группы с начала 2021 года увеличились на 9% до 3,78 трлн рублей. Объем активов, генерирующих процентный доход, составил 2,66 трлн рублей, или 70% от активов группы.

В структуре активов превалирует кредитный портфель, на долю которого приходится 51%, или 1,91 трлн рублей за вычетом резервов.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам девяти месяцев 2021 года увеличился на 18% до 2,03 трлн рублей.

Кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса с начала года увеличился на 11% и составил 1,15 трлн рублей. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 23% до 186 млрд рублей, розничного — на 30%, до 689 млрд.

Объем выдачи кредитов корпоративным клиентам за девять месяцев 2021 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 887 млрд рублей, клиентам малого и среднего бизнеса — на 43%, до 138 млрд, розничным клиентам — на 24%, до 236 млрд.

Средства клиентов являются основным источником фондирования для «Открытия» с долей 67% от обязательств группы, или 2,17 трлн рублей, увеличившись за девять месяцев 2021 года на 10%. Средства физических лиц составляют 51% от общего объема средств клиентов, или 1,11 трлн рублей. На долю юридических лиц приходится 49%, или 1,05 трлн рублей, на 30 сентября 2021 года (рост на 20% по итогам девяти месяцев 2021-го). В структуре средств клиентов на срочные депозиты приходится 56% от общего объема средств клиентов.

Рентабельность капитала за девять месяцев 2021 года увеличилась до 19,1% с 10,9% за аналогичный период прошлого года благодаря динамичному росту регулярных банковских доходов.

Общий норматив достаточности капитала группы («Базель III») составил на 30 сентября 14,4%.